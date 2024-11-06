«Ваш 47-й президент»: Трамп объявил о своей победе на выборах в США

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 362 0

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

«Ваш 47-й президент»: Трамп объявил о своей победе на выборах в США

Фото: www.globallookpress.com/Guille Briceno

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Тема:
Выборы президента США 2024

Политик выступил перед сторонниками во Флориде. Он вышел на сцену со своей семьей.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе в этой гонке. Он выступил перед своими сторонниками во Флориде, трансляцию ведет Fox Business.

«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», — сказал Трамп.

Трамп пообещал, что поможет США решить проблемы, в том числе нелегальной иммиграции. Он также назвал «золотой эпохой» в истории страны годы правления республиканца после выборов в 2024-м. Политик пообещал не развязывать войны, а положить им конец.

«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — заявил он.

Республиканец уверен, что наберет в общей сложности больше 315 голосов выборщиков на фоне 270 необходимых для избрания. Он уже набирает 277, обеспечивая себе победу.

Вместе с тем политик на фоне прогнозов о своей победе на выборах назвал Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой») величайшим политическим движением в истории США.

Он также спрогнозировал, что Республиканская партия возьмет контроль над сенатом США и сохранит его над Палатой представителей. К слову, об этом прежде уже писал 5-tv.ru. Как выяснилось, республиканцы получили 51 место по итогам голосования 5 ноября. Причем это без победы Трампа в президентской гонке.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.

Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп победил в двух ключевых штатах и лидирует в остальных пяти.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

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