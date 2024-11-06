Республиканская партия отвоевывает контроль над сенатом США
Reuters: республиканцы получают контроль над сенатом США без победы Трампа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Она получила 51 место по итогам голосования 5 ноября.
Республиканская партия получает контроль над сенатом Соединенных Штатов, причем без победы в выборах кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
«Республиканцы получили контроль над сенатом США благодаря победам в Западной Вирджинии и Огайо во вторник, обеспечив партии Дональда Трампа контроль как минимум над одной палатой Конгресса в следующем году», — говорится в публикации.
Партия получила 51 место. Причем главенствовать в верхней палате Конгресса США она могла и с 50-ю местами при победе Трампа в выборах. Также республиканцы добились успехов на начальном этапе в борьбе за сохранение контроля над Палатой представителей США.
Выборы президента США
Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Нынешнюю предвыборную гонку задолго назвали самой скандальной в истории выборов в США.
Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю страны. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп набирает 277 голосов, обеспечивая победу в президентской гонке.
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