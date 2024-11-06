Совфед России одобрил закон о конфискации имущества за незаконную миграцию

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Применяться наказание будет в случае совершения преступления из корыстных целей.

Совфед России одобрил закон о конфискации имущества за незаконную миграцию

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Совет Федерации России одобрил закон, который предусматривает конфискацию имущества за организацию нелегальной миграции. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.

Изменения вносятся в статью 104.1 Уголовного кодекса России. Таким образом, конфискация денег, ценностей и имущества, полученных в результате совершения преступления, будет грозить виновным в организации незаконной миграции.

Причем применяться конфискация будет в случае доказательства того, что преступление совершено с корыстной целью. Соответствующий закон направлен на создание.

В конце июня правительство России поддержало законопроект, предусматривающий конфискацию денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Автором документа выступил депутат Госдумы Петр Толстой.

Как он отмечал, подобные меры не предусмотрены в Уголовном кодексе России. При этом часть первая статьи 332.1 УК гласит, что организация незаконного въезда в РФ иностранцев или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или транзита проезда наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом вторая часть статьи 322.1 УК РФ предусматривает в более тяжких случаях наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом. Однако конфискация имущества не является частью наказания.

Согласно статистике, указанной Толстым в пояснительной записке, в 2023 году было зарегистрировано 1,9 тысячи преступлений, предусмотренных статьей 322.1. При этом за период с января по март 2024-го — 580 случаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД поддержали ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Эксперты уверены, что это поможет повысить безопасность и уменьшить количество преступлений в России.

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