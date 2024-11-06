«На высоте 2400 метров»: как Билан выбрался из снежной бури на Эльбрусе

Певец отправился в КБР, чтобы провести День народного единства с семьей, однако у стихии были другие планы.

Российский певец Дима Билан попал в снежную бурю в Кабардино-Балкарии. Как отмечает 7Дней.ru, артист отправился на свою малую родину, чтобы провести День народного единства в кругу семьи. Снежная буря настигла машину знаменитости по дороге к Эльбрусу.

Эксклюзивные кадры с места происшествия 5-tv.ru предоставил Telegram-канал «ИА Машук». На них замерзший Билан в компании местных жителей толкает застрявший в снегу автомобиль.

Фото: Видео:© РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/ИА Машук/sevkavtvnews; 5-tv.ru

«На высоте 2400 метров, по дороге к Эльбрусу, попали в снежный ураган! Машина застряла, мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! Пять минут бежали сквозь бурю и сугробы, до других машин, которые ожидали нас на дороге», — рассказал певец на своей странице в социальной сети.

К счастью, инцидент закончился хорошо. Застрявший автомобиль помогли оттолкать подоспевшие на помощь местные жители, а сам Билан добрался до теплого помещения и сообщил, что продолжит путь на следующий день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Дима Билан отказался от дуэта с Леди Гагой.