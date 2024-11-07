Вице-мэр Ракова сообщила о спасении врачами Склифа пациента с двумя опаснейшими острыми заболеваниями

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 17 0

Врачи Склифа спасли пациента с одновременно возникшими инфарктом и инсультом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уже через десять дней мужчина был выписан из стационара.

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли пациента с одновременно возникшими инсультом и инфарктом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заместитель директора и руководитель регионального сосудистого центра Ганипа Рамазанов рассказал 5-tv.ru подробности.

«В наш флагманский центр поступил 38-летний мужчина с ишемическим инсультом и инфарктом миокарда. После остановки сердечной деятельности на фоне успешной сердечно-легочной реанимации пациент был подан в рентген-операционную, где ему был восстановлен кровоток в переднюю межжелудочковую ветвь, что спасло жизнь пациенту», — объяснил Ганипа Рамазанович.

Он отметил, что уже спустя десять дней пациент был выписан из стационара. Благодаря своевременной медицинской помощи мужчине удалось избежать тяжелых последствий двух опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Пациент чувствует себя хорошо.

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