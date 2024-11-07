Рассуждения о смерти: дочь Тимати поздравила бабушку с днем рождения

Слова внучки довели Симону до слез.

Дочь рэпера Тимати Алиса пожелала своей бабушке Симоне бессмертия. Такое необычное поздравление ребенок музыканта озвучила в интервью для проекта The Kids.

У Тимура Юнусова — настоящее имя артиста — два наследника: десятилетняя Алиса и пятилетний Ратмир. Мать рэпера взяла воспитание внуков на себя: большую часть времени они проводят с бабушкой, так как родители слишком заняты работой.

Недавно старший ребенок музыканта дала интервью. Ведущий вспомнил о предстоящем юбилее Симоны. У Юнусовой младшей спросили, что бы она подарила бабушке, если ограничений в возможностях не было бы от слова совсем.

«Бессмертие. Я бы сделала так, чтобы она могла умереть, когда сама захочет», — сказала Алиса.

Слова внучки очень растрогали Симону. Она призналась, что такое пожелание довело ее до слез.

Матери рэпера в начале ноября исполнилось 65 лет. Сама Симона в честь праздника выложила на своей странице в социальных сетях видео, где читает стихотворение Давида Самойлова «А вот и старость подошла на цыпочках…».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Тимати высказалась о возрасте возлюбленной своего сына.