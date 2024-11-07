Актриса Виктория Полторак о дружбе после развода: «Выстроить на пепелище»

Какие отношения сейчас у артистки с ее бывшим супругом Максимом Дроздом?

Актриса Виктория Полторак и ее бывший муж Максим Дрозд сумели сохранить хорошие отношения после развода благодаря взрослому подходу. Об этом артистка рассказала в беседе с Starhit.ru.

Брак Полторак и Дрозда продлился пять лет. В семье родилась дочь София. Полторак признается: со временем отношения экс-супругов начали напоминать дружбу. Они стараются избегать конфликтов, у них это прекрасно получается.

«Мы как взрослые люди, у которых есть общий ребенок. Уже десять лет прошло с момента нашего развода. Надо быть полнейшими дураками, чтобы не простить, не отпустить, не проработать и не выстроить на этом пепелище что-то стоящее», — рассуждает знаменитость.

Актеры познакомились во время съемок сериала «Проклятый рай». У обоих за плечами уже были браки. У Виктории от первого мужа родилась дочь Валерия. У Максима до встречи с Полторак было две попытки создать семью и подрастали трое детей — дочери Дарья и Марина, а также сын Егор.

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