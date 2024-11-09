Что можно и нельзя: российские врачи научат пациентов ухаживать за собой после выписки

Особый чек-лист разработали в Сеченовском университете.

Доктора из Сеченовского университета разработали и внедрили специальный чек-лист для пациентов. Это своего рода анкета, которая позволяет собрать дополнительные данные о заболевшем. Ну а после операции врачи смогут дать более точные рекомендации для скорейшего выздоровления. Например, в какое время лучше принимать таблетки, как правильно сидеть и даже носить шлепки.

Выяснилось, более 70% пациентов в этом не разбираются и забывают то, что доктор прописал. Особенно это актуально для тех, кто собрался делать пластическую операцию. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Путь к здоровой жизни после операции для пациентов больницы Сеченовского университета начинается с анкеты, чтобы вооружить больного знаниями для самостоятельной борьбы с недугом. Ведь от выписки до полного выздоровления иногда уходят месяцы.

«Мы поняли, что существует образовательный вакуум, пациенты не знают, как им жить с заболеванием. Что им делать можно, что нельзя», — сказал главный врач университетской клинической больницы № 5, доцент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Сеченовского университета Алексей Коваленко.

Елена Симаева — одна из тех, кому недостаток информации едва не стоил жизни. Женщине удалили зуб в частной клинике. Вскоре она почувствовала себя плохо и обратилась к тому же частному хирургу. Он выписал антибиотик, но Елене становилось все хуже. Уже в больнице, куда ее отвезли на скорой, выяснилось — под хирургическим швом развилось сильное воспаление.

«Врачу вот этой вот частной клиники необходимо было либо провести рентген, либо меня сразу отправить на госпитализацию. Чего не было сделано, и было упущено время, к сожалению», — сказала Елена Симаева.

На какие опасные симптомы обратить внимание, если во время реабилитации что-то пошло не так, и куда обращаться за помощью — это один из основных пробелов в знаниях пациентов, говорят медики. Чек-лист, разработанный в Сеченовском университете, как раз и помогает определить, чему дополнительно нужно обучить пациента. Например, как после операции, когда организм еще ослаблен, случайно не упасть и не травмироваться.

«Тридцать секунд посидеть, подождать пока пройдет головокружение, и вы соберетесь с мыслями и встанете. Это запрет на ношение шлепок», — рассказала заместитель директора Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Нино Губуния.

При опросе пациенты нередко признаются, что не понимают, в какой дозировке принимать лекарства. Или как правильно мыть руки перед тем, как обработать хирургический шов или сделать перевязку.

Причем, такая система повышения грамотности пригодится не только в медучреждениях, но и в индустрии красоты. Как говорят пластические хирурги, и здесь успешное выздоровление на 40% зависит от самих пациентов.

«Крайне важно соблюдать гигиену. Особенно в области послеоперационных швов. Потому что попадание инфекции, а это бывает, если она даже локально попала, она способствует тому, что шов заживает хуже», — отметил пластический хирург, доцент кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Павел Пиманчев.

Исследования показывают, что 70% пациентов не помнят все, что рекомендовал врач на приеме. В Сеченовском университете выяснили — все дело в подаче. Благодаря чек-листу можно заранее определить, что для каждого пациента эффективнее — проинструктировать его устно, дать прочитать брошюру или посмотреть обучающий видеоролик.

Чек-лист занимает всего три страницы, но этот опрос позволяет медикам получить полное представление о пациенте. Не только какие знания ему нужны, но и в какой форме их лучше предоставить.

По словам пациентов, кто уже воспользовался чек-листом и получил дополнительные знания о своем заболевании, выздоровление прошло легче и быстрее. В Сеченовском университете говорят, что своей разработкой готовы поделиться и с другими российскими клиниками.