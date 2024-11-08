Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Минск для участия в съемках

Известный немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Минск. В столице Белоруссии уже несколько дней проходят съемки проморолика про дрифт, в котором он принимает участие. Для этого на территории национального городского аэропорта сооружен гоночный трек. Кадры со спортивными автомобилями, набирающими скорость на крутых виражах, опубликованы в Telegram-канале пресс-службы воздушной гавани, подробности раскрывает портал БЕЛТА.

В минском аэропорту Тиля Швайгера встречали на автомобилях с логотипом компании Blockchain Sports. В съемках проморолика про дрифт в Белоруссии принимают участие пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Тайланда и Бразилии по приглашению международной компании Blockchain Sports Ecosystem и компания «Дрифт Лабс» в партнерстве с резидентом белорусского Парка высоких технологий — Х-Lаbs inc.

В рамках масштабного проекта гонщики побывали в Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно, в кадр попали самые известные туристические объекты белорусских городов, часть эпизодов для промороликов снималась на улицах Минска. Белорусские СМИ сообщают, что Тиль Швайгер официально анонсирует свой визит в страну в ближайшее время. На данный момент точно известно, что его роль — на экране, а не в продюсерском составе.

Тиль Швайгер известен по культовой немецкой драме «Достучаться до небес», а также фильмам «Мед в голове», «Босиком по мостовой», «Красавчик» и других. Он также сотрудничал со многими голливудскими режиссерами, в том числе Квентином Тарантино («Бесславные ублюдки») и Гаем Ричи. Швайгер снимался в картинах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2», «Король Артур», «Взрывная блондинка», «Министерство неджентльменских дел» и других.

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