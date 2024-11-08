Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Минск для участия в съемках

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Аэропорт белорусской столицы на время превратился в съемочную площадку и гоночный трек.

Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Минск для участия в съемках

Фото: www.globallookpress.com/Alan Weissman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Известный немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Минск. В столице Белоруссии уже несколько дней проходят съемки проморолика про дрифт, в котором он принимает участие. Для этого на территории национального городского аэропорта сооружен гоночный трек. Кадры со спортивными автомобилями, набирающими скорость на крутых виражах, опубликованы в Telegram-канале пресс-службы воздушной гавани, подробности раскрывает портал БЕЛТА.

В минском аэропорту Тиля Швайгера встречали на автомобилях с логотипом компании Blockchain Sports. В съемках проморолика про дрифт в Белоруссии принимают участие пилоты из Японии, Австралии, Нидерландов, Тайланда и Бразилии по приглашению международной компании Blockchain Sports Ecosystem и компания «Дрифт Лабс» в партнерстве с резидентом белорусского Парка высоких технологий — Х-Lаbs inc.

В рамках масштабного проекта гонщики побывали в Бресте, Гомеле, Могилеве, Гродно, в кадр попали самые известные туристические объекты белорусских городов, часть эпизодов для промороликов снималась на улицах Минска. Белорусские СМИ сообщают, что Тиль Швайгер официально анонсирует свой визит в страну в ближайшее время. На данный момент точно известно, что его роль — на экране, а не в продюсерском составе.

Тиль Швайгер известен по культовой немецкой драме «Достучаться до небес», а также фильмам «Мед в голове», «Босиком по мостовой», «Красавчик» и других. Он также сотрудничал со многими голливудскими режиссерами, в том числе Квентином Тарантино («Бесславные ублюдки») и Гаем Ричи. Швайгер снимался в картинах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2», «Король Артур», «Взрывная блондинка», «Министерство неджентльменских дел» и других.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Александр Петров рассказал, почему его не хотели брать в сериал «Полицейский с Рублевки».

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

10:05
На вкус и цвет: лучшие места для проведения новогодних праздников в Беларусси
9:53
В Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа
9:30
Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер прилетел в Минск для участия в съемках
9:16
Возвращение джедая: Disney начал работу над новой трилогией «Звездных войн»
9:02
Сливками и не пахнет: что продают под видом сливочного масла
9:01
Тальята из стейка с артишоками и круассаны в карамели — рецепт от Емельяненко

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Техника и живая сила ВСУ под огнем российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака