Главный спонсор: что ждет ВСУ в случае отказа Трампа от поддержки Украины

Эфирная новость 20 0

Bloomberg: в случае отказа Трампа от помощи Украине у ВСУ закончится оружие

Фото, видео: Reuters/Jonathan Drake; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основной объем военной помощи Киев получает именно от Вашингтона.

О последствиях прекращения помощи Украине пишет Bloomberg. Агентство предрекает, что боеприпасы для американских танков, пусковых установок и систем противовоздушной обороны закончатся за считанные месяцы, если новый президент США Дональд Трамп прекратит поставки.

И хотя европейские союзники Украины, такие как Германия, Франция и страны Балтии, заверяют, что продолжат помогать в любом случае, их скромный вклад, конечно же, не сможет компенсировать потерю главного спонсора Киева.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент Штатов Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Харрис признала поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

14:39
МИД РФ выразил демарш Канаде из-за обвинений в подготовке «диверсий»
14:31
Главный спонсор: что ждет ВСУ в случае отказа Трампа от поддержки Украины
14:00
Экс-любовнице Гуфа грозит до десяти лет тюрьмы
13:49
Водителям будут напоминать о продлении полиса ОСАГО на «Госуслугах»
13:40
«Что произошло с Европой»: иностранные журналисты согласились с заявлениями Путина о Западе
13:31
Старейший в России ленинградский ТТЦ запустил работу собственного сайта

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе
Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака