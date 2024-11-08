Главный спонсор: что ждет ВСУ в случае отказа Трампа от поддержки Украины

Основной объем военной помощи Киев получает именно от Вашингтона.

О последствиях прекращения помощи Украине пишет Bloomberg. Агентство предрекает, что боеприпасы для американских танков, пусковых установок и систем противовоздушной обороны закончатся за считанные месяцы, если новый президент США Дональд Трамп прекратит поставки.

И хотя европейские союзники Украины, такие как Германия, Франция и страны Балтии, заверяют, что продолжат помогать в любом случае, их скромный вклад, конечно же, не сможет компенсировать потерю главного спонсора Киева.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент Штатов Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Харрис признала поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа.