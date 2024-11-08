Знают, где спрятано ворованное: ЕС может передать украинцам активы Зеленского

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Захарова: ЕС может конфисковать и передать Украине собственность Зеленского

Знают, где спрятано ворованное: ЕС может передать украинцам активы Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эту сумму можно использовать, чтобы оставить в покое российские замороженные средства.

Евросоюз может конфисковать наворованное имущество президента* Украины Владимира Зеленского и его подчиненных, чтобы спасти украинскую экономику. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что Зеленский неоднократно клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. В то же время европейские лидеры прекрасно знают, где спрятано наворованное имущество украинских элит.

«Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка», — задалась вопросом Захарова.

По ее словам, в сумме там получится ничуть не меньше.

Представитель МИД также напомнила, что Евросоюз знает, чем для него обернется конфискация российских активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент оказался на грани раскола. Ожесточенные споры вызвало выделение очередного кредита Украине по новой схеме.

Киев получит 35 миллиардов евро под доходы от замороженных российских активов. При этом сразу несколько стран выступили с резкой критикой подобных планов, назвав их банальным воровством.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

13:00
«Стало подводить»: Чабан обратился к психологу на фоне проблем со здоровьем
12:53
С пропалестинскими лозунгами: израильских футбольных болельщиков избили в Нидерландах
12:45
Знают, где спрятано ворованное: ЕС может передать украинцам активы Зеленского
12:36
«Надо проверять»: Песков о базе разведывательных дронов на границе РФ и Финляндии
12:29
ФСБ изъяла более тонны кокаина и перекрыла наркотрафик в Европу через Россию
12:20
На Украине сообщают о серии взрывов в Одессе и пригороде Киева

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
Украина, суверенитет, Трамп и мозги Европы. Главные заявления Путина на «Валдае»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака