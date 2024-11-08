Эту сумму можно использовать, чтобы оставить в покое российские замороженные средства.

Евросоюз может конфисковать наворованное имущество президента* Украины Владимира Зеленского и его подчиненных, чтобы спасти украинскую экономику. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Спикер внешнеполитического ведомства напомнила, что Зеленский неоднократно клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. В то же время европейские лидеры прекрасно знают, где спрятано наворованное имущество украинских элит.

«Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка», — задалась вопросом Захарова.

По ее словам, в сумме там получится ничуть не меньше.

Представитель МИД также напомнила, что Евросоюз знает, чем для него обернется конфискация российских активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент оказался на грани раскола. Ожесточенные споры вызвало выделение очередного кредита Украине по новой схеме.

Киев получит 35 миллиардов евро под доходы от замороженных российских активов. При этом сразу несколько стран выступили с резкой критикой подобных планов, назвав их банальным воровством.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.