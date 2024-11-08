Глава киевского режима выступил навстрече европейских лидеров в Будапеште.

Президент* Украины Владимир Зеленский, пытаясь выторговать новые финансовые вливания, уже дошел до того, что склоняет Европу пойти на откровенный грабеж, и требует отдать ему замороженные российские активы, которые и в самом ЕС трогать не имеют права. Это запрещено международным законодательством.

«А можно нам взять эти 300 миллирадов долларов, которые принадлежат нам? Можно мы возьмем 300 миллирадов и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать?» — заявил на встрече европейских лидеров в Будапеште Зеленский.

Примечательно, что его выступление вырезали из официальной трансляции саммита. Объяснили это тем, что его речь, якобы, изначально носила непубличный характер. Хотя позже украинская сторона подчеркнула, что не просила ограничивать трансляцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент оказался на грани раскола. Ожесточенные споры вызвало выделение очередного кредита Украине по новой схеме.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.