Целью ударов ВС РФ по Одессе стали склады с боеприпасами

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Еще одним уничтоженным объектом мог стать пункт дислокации наемников.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Второй день подряд очевидцы сообщают о серии взрывов в Киеве и Одессе. Они происходят на фоне воздушной тревоги. По некоторым данным, в причерноморском городе целью были склады с боеприпасами. Сообщается, что детонация после точного попадания продолжалась не меньше часа.

Еще одним уничтоженным объектом мог стать пункт дислокации наемников. Всего за эту неделю, по данным Минобороны, наши военные нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками.

Активные действия идут на большей части линии фронта. Всего за пять дней освобождены пять населенных пунктов. Западная группировка войск взяла под контроль Першотравневое в Харьковской области. В ДНР от подразделений ВСУ полностью зачищены Антоновка, Кураховка, Вишневое и Кременная балка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ массово дезертируют с передовой. Боевой дух украинских формирований подорван, особенно это касается самых тяжелых участков фронта.

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