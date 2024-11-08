Перекрыли мост: в Сербии продолжаются митинги после трагедии в Нови-Саде

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 0

В Сербии продолжаются митинги после гибели людей в Нови-Саде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несколько тысяч человек требуют наказать виновных в гибели людей на железнодорожном вокзале.

В сербском городе Нови-Сад продолжаются митинги после трагедии на местном железнодорожном вокзале, где в результате обрушения бетонного козырька погибли люди. Граждане требуют наказания виновных в происшествии. О ситуации с места событий передает корреспондент «Известий» Сергей Петров.

«Сегодня вечером в Нови-Саде перекрыт Варадинский мост — один из двух городских мостов через Дунай. Несколько тысяч человек собираются стоять на нем до полуночи. Требования все те же: отставка и наказание для всех виновных в трагедии на железнодорожном вокзале», — сообщил журналист.

Митинги в Нови-Саде идут уже несколько дней. Люди выходят на улицы города с флагами и плакатами с призывами наказать всех причастных к трагедии.

Участники митингов организовали стихийный мемориал памяти погибшим, куда местные жители несут свечи, детские игрушки и памятные таблички с именами.

Трагедия в Нови-Саде произошла 1 ноября: в результате обрушении 50-метрового бетонного козырька на железнодорожном вокзале 14 человек, в том числе дети, погибли, еще 30 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто раскачивает обстановку в Сербии на фоне трагедии в Нови-Саде.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

23:50
Жительница Горловки погибла в результате взрыва суббоеприпаса снаряда НАТО
23:30
Пассажирка рейса Москва — Сургут устроила дебош на борту
23:10
Перекрыли мост: в Сербии продолжаются митинги после трагедии в Нови-Саде
22:50
«Будут ушатывать евробюрократию»: кто займет ключевые посты в команде Трампа
22:30
Британские СМИ узнали о рассмотрении Киевом двух планов завершения конфликта
22:10
Стал известен претендент на место Шольца

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
Захарова высмеяла Туска за отказ от слов о зависимости Трампа от спецслужб РФ
Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака