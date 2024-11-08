Перекрыли мост: в Сербии продолжаются митинги после трагедии в Нови-Саде

Несколько тысяч человек требуют наказать виновных в гибели людей на железнодорожном вокзале.

В сербском городе Нови-Сад продолжаются митинги после трагедии на местном железнодорожном вокзале, где в результате обрушения бетонного козырька погибли люди. Граждане требуют наказания виновных в происшествии. О ситуации с места событий передает корреспондент «Известий» Сергей Петров.

«Сегодня вечером в Нови-Саде перекрыт Варадинский мост — один из двух городских мостов через Дунай. Несколько тысяч человек собираются стоять на нем до полуночи. Требования все те же: отставка и наказание для всех виновных в трагедии на железнодорожном вокзале», — сообщил журналист.

Митинги в Нови-Саде идут уже несколько дней. Люди выходят на улицы города с флагами и плакатами с призывами наказать всех причастных к трагедии.

Участники митингов организовали стихийный мемориал памяти погибшим, куда местные жители несут свечи, детские игрушки и памятные таблички с именами.

Трагедия в Нови-Саде произошла 1 ноября: в результате обрушении 50-метрового бетонного козырька на железнодорожном вокзале 14 человек, в том числе дети, погибли, еще 30 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто раскачивает обстановку в Сербии на фоне трагедии в Нови-Саде.