«Страшно посмотреть в глаза» — Погребняк о бросившем жену по телефону Родригезе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Погребняк о бросившем жену по телефону Родригезе: Страшно посмотреть в глаза

«Страшно посмотреть в глаза» — Погребняк о бросившем жену по телефону Родригезе

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сразу после ухода от Анны Девочкиной, родившей ему двоих сыновей, шоумен начал встречаться с актрисой Катей Кабак.

Телеведущий, актер и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия Керимов. — Прим. ред.) оказался в незавидном положении из-за неосторожного высказывания. И поступка, предшествовавшего этому высказыванию. Как известно, он расстался с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака — у бывших супругов двое сыновей — и почти сразу закрутил роман с актрисой Катей Кабак, с которой с удовольствием выходит в свет, демонстрируя нежные чувства.

Все было бы до банальности просто, если бы Родригез не догадался заявить в интервью Лауре Джугелии, что был инициатором развода и бросил свою жену по телефону. Добавил еще, что ни о чем не жалеет.

«Мы находились в разных местах. И с момента, когда я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. Но фишка в следующем: сообщив, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше», — сказал он.

Несложно представить, какой мощи хейтерская волна обрушилась после этого на шоумена. Но нашлись и те, кто поддержал его. В их числе блогер, бывшая супруга известного футболиста Павла Погребняка и многодетная мама Мария Погребняк. Она не стала обременять себя женской солидарностью, вошла в положение коллеги по шоу-бизнесу и взялась его оправдывать. Звезда уверена, что Родригез не мог так жестоко обойтись с женой, а в интервью добавил лишних деталей для красного словца.

«Я не могу даже объяснить такой поступок, если реально. Я немного знаю Тимура, он вел свадьбу у нас с Павлом, мне кажется, что такому человеку не свойственно. Думаю он утрировал… СМИ одолели, каждый хочет узнать, хочет на интервью позвать, вот он и ляпнул, чтобы отстали. Но такого же быть не может. Все взрослые и адекватные люди, у них есть дети и вот так разойтись по телефону», — цитирует Марию Woman.ru.

Но если это правда, отметила Погребняк, поступку Родригеза нет объяснения. По ее мнению, мягко говоря, некрасиво бросать женщину по телефону, не удосужившись встретиться лично. Да еще и через месяц обрести новую большую любовь — это и вовсе странно. Да, и в хорошей семье могут угаснуть чувства, но уважение друг другу оставаться должно.

«Почему люди так поступают? Наверно потому, что страшно посмотреть в глаза и проговорить ту информацию, которая является правдивой. Как можно позвонить по телефону и расторгнуть отношения?.. Может, они вдвоем раньше все обсудили и приняли решение, что надо заканчивать, расставаться. Но, надеюсь, что для детей они останутся хорошими родителями», — заключила Погребняк.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему на самом деле рухнул брак Тимура Родригеза и Анны Девочкиной. Подруги брошенной супруги шоумена рассказали о нем всю правду.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
8:47
Почему Рассел Кроу считает коллегу Хоакина Феникса «ужасно непрофессиональным»
8:31
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 
8:14
«У нее потекли слезы»: дочери принца Уильяма Шарлотте не понравилась его борода
7:56
«Страшно посмотреть в глаза» — Погребняк о бросившем жену по телефону Родригезе
7:40
В Госдуме предложили ввести лимиты для регистрации иностранцев в съемном жилье

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Сейчас поступил бы так же»: певец SOLDATOV увел жену у лучшего друга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака