Сразу после ухода от Анны Девочкиной, родившей ему двоих сыновей, шоумен начал встречаться с актрисой Катей Кабак.

Телеведущий, актер и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия Керимов. — Прим. ред.) оказался в незавидном положении из-за неосторожного высказывания. И поступка, предшествовавшего этому высказыванию. Как известно, он расстался с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака — у бывших супругов двое сыновей — и почти сразу закрутил роман с актрисой Катей Кабак, с которой с удовольствием выходит в свет, демонстрируя нежные чувства.

Все было бы до банальности просто, если бы Родригез не догадался заявить в интервью Лауре Джугелии, что был инициатором развода и бросил свою жену по телефону. Добавил еще, что ни о чем не жалеет.

«Мы находились в разных местах. И с момента, когда я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. Но фишка в следующем: сообщив, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше», — сказал он.

Несложно представить, какой мощи хейтерская волна обрушилась после этого на шоумена. Но нашлись и те, кто поддержал его. В их числе блогер, бывшая супруга известного футболиста Павла Погребняка и многодетная мама Мария Погребняк. Она не стала обременять себя женской солидарностью, вошла в положение коллеги по шоу-бизнесу и взялась его оправдывать. Звезда уверена, что Родригез не мог так жестоко обойтись с женой, а в интервью добавил лишних деталей для красного словца.

«Я не могу даже объяснить такой поступок, если реально. Я немного знаю Тимура, он вел свадьбу у нас с Павлом, мне кажется, что такому человеку не свойственно. Думаю он утрировал… СМИ одолели, каждый хочет узнать, хочет на интервью позвать, вот он и ляпнул, чтобы отстали. Но такого же быть не может. Все взрослые и адекватные люди, у них есть дети и вот так разойтись по телефону», — цитирует Марию Woman.ru.

Но если это правда, отметила Погребняк, поступку Родригеза нет объяснения. По ее мнению, мягко говоря, некрасиво бросать женщину по телефону, не удосужившись встретиться лично. Да еще и через месяц обрести новую большую любовь — это и вовсе странно. Да, и в хорошей семье могут угаснуть чувства, но уважение друг другу оставаться должно.

«Почему люди так поступают? Наверно потому, что страшно посмотреть в глаза и проговорить ту информацию, которая является правдивой. Как можно позвонить по телефону и расторгнуть отношения?.. Может, они вдвоем раньше все обсудили и приняли решение, что надо заканчивать, расставаться. Но, надеюсь, что для детей они останутся хорошими родителями», — заключила Погребняк.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему на самом деле рухнул брак Тимура Родригеза и Анны Девочкиной. Подруги брошенной супруги шоумена рассказали о нем всю правду.