Почему Рассел Кроу считает коллегу Хоакина Феникса «ужасно непрофессиональным»

Режиссер знаменитой картины, одной из лучших работ 2000 годов, Ридли Скотт вспомнил, какие проблемы пришлось решать в процессе производства.

История участия голливудского актера Хоакина Феникса в съемках фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта довольно неоднозначна. Он был настолько потрясен масштабами проекта, в который его пригласили, что едва не отказался от роли. Из-за этого у артиста возник конфликт с коллегой по площадке Расселом Кроу.

Фото: Кадр из х/ф «Гладиатор». реж.: Ридли Скотт, 2000 г.

Картина состоялась и была признана одной из лучших в 2000 году, Кроу, сыгравший полководца Максимуса, получил «Оскара» и обрел статус ведущего актера Голливуда, а Феникс, исполнивший роль императора Коммода, коварного и хитрого, был номинирован на премию, но все это было потом. В интервью изданию The New York Times, приуроченном к выходу сиквела «Гладиатор II» Ридли Скотт рассказал, как сомнения Хоакина раздражали его партнера по площадке.

«Хоакин в костюме сказал: «Я не могу этого сделать». «Я сказал: «Что?». А Рассел произнес: «Это ужасно непрофессионально» … Я мог выступить в роли старшего брата или отца. Но я очень дружу с Хоакином. «Гладиатор» был для нас обоих боевым крещением», — поделился режиссер.

Феникс был номинирован на премию «Оскар» за роль, на которую его буквально уговорил Скотт. Как сам актер рассказывал журналистам издания Collider, он жутко нервничает перед съемками каждого нового фильма. Но «Гладиатор» оказался одним из самых пугающих за всю его карьеру.

«Первая съемочная площадка, на которую я попал, была просто огромной. Казалось, что это целые акры земли, тонны грузовиков и трейлеров, сотни статистов и множество камер. Внезапно масштабы этого поразили меня, и я был ошеломлен. Я не думал, что смогу пройти через это», — заявил он.

Отчаявшись, Феникс пошел к Скотту и выложил все как на духу. Сказал, что не может работать и готов уйти. Режиссер поступил мудро. Он только притворился, что начал съемку, а сам даже пленку в камеру не вставил. И изображал процесс в течение четырех часов. Он понял, что прежде чем выйдет годный кадр, актер испортит не один дубль из-за волнения. И просто не стал тратить лишнюю пленку пока Хоакин не успокоится.

Ранее 5-tv.ru писал о творческом пути Хоакина Феникса, который вполне может послужить оправданием его неуверенности. Это действительно непростая судьба. Как человек, который даже среднюю школу не окончил, стал первой звездой Голливуда?