Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь ликвидировали 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В сообщении отметили, что 28 беспилотников было уничтожено над Брянской областью, 12 сбито над территорией Курской области, четыре — над Новгородской областью, два ликвидировано над территорией Смоленской области, еще два над Тульской областью и по одному над территориями Орловской и Тверской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ.