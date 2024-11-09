Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь ликвидировали 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
В сообщении отметили, что 28 беспилотников было уничтожено над Брянской областью, 12 сбито над территорией Курской области, четыре — над Новгородской областью, два ликвидировано над территорией Смоленской области, еще два над Тульской областью и по одному над территориями Орловской и Тверской областей.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ.
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