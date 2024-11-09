Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 18 0

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь ликвидировали 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В сообщении отметили, что 28 беспилотников было уничтожено над Брянской областью, 12 сбито над территорией Курской области, четыре — над Новгородской областью, два ликвидировано над территорией Смоленской области, еще два над Тульской областью и по одному над территориями Орловской и Тверской областей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
7 нояб
Гладков: в Шебекино после атаки ВСУ пострадала женщина
7 нояб
Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ
6 нояб
«Затронуло голень»: в Дагестане 16-летнюю девушку ранило осколком беспилотника
6 нояб
Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Каспийском
5 нояб
«На фасаде нет живого места»: обстановка на месте удара БПЛА по дому в Белгороде
5 нояб
«Нам в дом прилетело»: житель пострадавшего под атакой БПЛА ВСУ дома в Белгороде
5 нояб
Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео
5 нояб
Гладков: после удара БПЛА по Белгороду загорелись три квартиры
5 нояб
Один человек пострадал в результате удара БПЛА по многоэтажке в Белгороде
2 нояб
Силы ПВО уничтожили за ночь 24 беспилотника ВСУ над территорией РФ
+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
8:47
Почему Рассел Кроу считает коллегу Хоакина Феникса «ужасно непрофессиональным»
8:31
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией РФ 
8:14
«У нее потекли слезы»: дочери принца Уильяма Шарлотте не понравилась его борода
7:56
«Страшно посмотреть в глаза» — Погребняк о бросившем жену по телефону Родригезе
7:40
В Госдуме предложили ввести лимиты для регистрации иностранцев в съемном жилье

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Сейчас поступил бы так же»: певец SOLDATOV увел жену у лучшего друга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака