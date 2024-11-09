Украинка хотела избежать наказания за допинг с помощью антироссийской позиции

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

Украинка Гунько искала снисхождения за допинг при помощи антироссийской позиции

Украинка хотела избежать наказания за допинг с помощью антироссийской позиции

Фото: www.globallookpress.com/Kalle Parkkinen

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Бобслеистка пыталась доказать, что суд ошибочно доверяет результатам ITA.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, которая была замечена за употреблением допинга на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, пыталась избежать суда, прикрываясь антироссийской позицией. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на Спортивный арбитражный суд (CAS).

В 2022 году Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнаружило в пробах Гунько запрещенное вещество, которое относится к классу стероидов. В мае следующего года ITA передало дело в CAS, который инициировал разбирательство.

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — утверждала пойманная на «запрещенке» спортсменка.

По словам Гунько, на решение ITA якобы повлияли лица, которым не понравилась жесткая антироссийская позиция бобслеистки.

Так или иначе, CAS не принял аргументы Гунько во внимание и отстранил ее от соревнований на четыре года с момента взятия пробы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина отстранили из-за допинга.

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