Перегородки выбило ударной волной: как выглядит квартира на севере Москвы после пожара

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 20 0

Журналист 5-tv.ru показал, как выглядит квартира после взрыва на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сотрудником МЧС удалось спасти собаку и кота.

Корреспондент 5-tv.ru Багаудин Багаудинов побывал в квартире в доме на Карельском бульваре, где накануне произошел пожар.

«Между квартирами перегородки просто нет. Видимо ударной волной их просто выбило. Повсюду лежат осколки и различный мусор», — сообщает Багаудинов с места происшествия.

Корреспондент также добавил, что жителям квартиры ненадолго разрешили вернуться в свои жилища, чтобы забрать необходимые им вещи и документы. На месте продолжают работать криминалисты.

В результате взрыва на севере Москвы девять человек, включая годовалого малыша и двух девочек семи и 12 лет, пострадали. Они получили ожоги разной степени тяжести.

Сообщается, что сотрудники МЧС смогли спасти двух домашних животных из горевшего дома — собаку породы корги и кота по кличке Барсик. В данный момент с ними все в порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правоохранители отвергли первоначальную причину возгорания в доме на севере Москвы. Причиной пожара в доме на севере Москвы был не взрыв газа.

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