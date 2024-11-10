Новые губернаторы: в политику пришли люди, чья жизнь неразрывно связана со СВО

Герои, защищающие Отечество, остаются не в книгах и сказаниях, а работают рядом с нами.

Трофейная техника ВСУ, захваченная в Курской области, появилась на выставке, открывшейся в Курской области. В День народного единства и согласия подобные экспозиции заработали также в Петербурге, Самаре, Магасе, Махачкале. Площадки предоставили музейно-выставочные центры «Россия — Моя история». Что ж, это действительно наша история. Как и освобождение Москвы народным ополчением в XVII веке.

Но в отличие от глубокой древности, СВО — это наша жизнь. И герои, защищающие Отечество, остаются не в книгах и сказаниях, а работают, рядом с нами. На этой неделе в России сменилось четыре губернатора — в Ростовской области, Республике Коми, Еврейской автономной области и в Тамбовской области.

Так вот в двух последних, во главе теперь, люди чья жизнь неразрывно связана с СВО.

Евгений Первышов по предложению президента поехал в Тамбов. Он сам воевал, причем пошел добровольцем на фронт из Госдумы. До этого был мэром Краснодара. Награжден орденом мужества, закончил президентскую программу «Время Героев».

Исполнять обязанности главы Еврейской автономной области будет Мария Костюк, руководитель программы «Время Героев», начальник одного из управлений фонда «Защитники Отечества». Ее сын Андрей погиб на СВО в 2022 году, посмертно награжден Золотой Звездой Героя России. А мать посвятила себя заботой о бойцах СВО и их семьях.

«Хочу Вас поблагодарить за воспитание сына и за работу в фонде „Защитники Отечества“, поскольку знаю, что Вы относитесь к ребятам, как к своим собственным детям. Вся Ваша жизнь была связана с Дальним Востоком. Хочу Вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона», — сказал президент.

«Владимир Владимирович, я признательна и благодарна Вам за такое доверие. Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность», — ответила согласием Мария Костюк.

Мария Федоровна на данный момент — единственная женщина, возглавляющая российский регион. И второй губернатор из «Времени героев». Еще два выпускника этой программы ранее были назначены на госслужбу — Артем Жога стал полпредом президента на Урале, герой России Артур Орлов возглавил молодежное «Движение Первых».