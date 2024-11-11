«Видно, что дроны летят»: в Белгородской области на гражданские авто устанавливают системы РЭБ

Жители приграничья ежедневно рискуют жизнями, доставляя все необходимое в самые опасные районы.

Пример настоящего мужества демонстрируют жители приграничных районов Белгородской области. Ежедневно эти люди рискуют своими жизнями, доставляя предметы первой необходимость тем, кто не смог покинуть опасную территорию. Работать приходится в условиях постоянных атак вражеских дронов. В этом убедился корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Дорога в село Грузское, граница — всего в шести километрах. Обочины — в сгоревших машинах. Дорога ведет в центр села, до него метров 500-700. Местные жители пытались выехать во время одного из обстрелов, но с дрона «Баба-Яга» было сброшено две мины 82-го калибра и от машины ничего не осталось. По счастливой случайности люди, которые ехали внутри, остались живы.

Недавно жителям приграничных районов начали выдавать рации и противодронные детекторы.

«Жизнь идет своим чередом. РЭБ вон работает, детекторы работают, все хорошо. Связь есть, что главное. Все нормально», — говорит житель села Грузское Александр.

Во время одного из налетов вражеские расчеты БПЛА разбили Грузсчанскую церковь. В нее влетели целых четыре дрона с зажигательными смесями. Сгорела колокольня. Ту же тактику использовали при атаке на школу, на крыше остались только обгоревшие профлисты.

Элеонора Решетняк в момент обстрела была в здании. Только вышла из кабинета, туда влетел дрон. Следом ВСУ выпустили по школе полпакета «Града». После того как все утихло, вместе с бойцами территориальной обороны и неравнодушными односельчанами они начали спасать уцелевшие вещи, книги и мебель.

«Наши ребята стояли с детекторами, стояли машины с РЭБ по периметру. Смотрели, потому что дроны летали очень долго», — вспоминает врио директора Грузсчанской СОШ Элеонора Решетняк.

Закупили и станции РЭБ. Сергей на своей собственной машине каждый день возит на работу земляков. Недавно помогал военным эвакуировать раненых. Говорит, что благодаря установленному прибору удалось уйти от FPV-дрона и доставить бойцов в госпиталь.

«Засекает, видно, что дроны летят. Сразу включаешь „ромашку“ и едешь дальше. Раньше этого не было, было посложнее», — отмечает Сергей Дубцов.

В Грузском сформированы три дежурные бригады территориальной обороны. Они обеспечивают безопасность в селе. Сергей Рязанов во время одного из выездов получил контузию, рядом с ним упал вражеский дрон-камикадзе.

«На одном месте так стоит и не шевелится. Я на него смотрю, он на меня смотрит… Кто кого! Ну, а потом поднялся и в вышку как дал… Я упал, и на меня посыпались тарелки, вся эта ерунда», — вспоминает Сергей Рязанов.

В село Байцуры заехать непросто, многие дороги закрыты. Сейчас в Байцурах живет всего 39 человек. ВСУ уничтожили детский сад, а на окраинах не осталось ни одного целого дома. Отсюда до границы примерно четыре километра, через две лесополосы уже позиции ВСУ. Поэтому постоянно здесь случаются налеты дронов. Результат — в один из домов прилетели два дрона, а в соседний — целых три. Видно, что крыша разбита и здания восстановлению не подлежат.

Супруги Дмитриенко работают в магазине — он единственный на все село. Говорят, не уезжают лишь потому, что не могут оставить односельчан без продуктов. Недавно Игорь поехал за товаром и рядом с ним разорвался дрон, машину посекло осколками. Но на днях семье установили станцию РЭБ.

«Теперь хорошо ездить, а то он уезжает, а я переживаю. Молюсь, думаю, как же он доедет. А сейчас сердце уже более спокойно», — признается Елена Дмитриенко.

Средствами для борьбы с дронами обеспечили жителей приграничных сел Белгородского, Валуйского, Краснояружского, Волоконовского, Шебекинского, Борисовского и Грайворонского районов. На борьбу с беспилотной авиацией противника брошены все силы.