Дональд Трамп может вывести США из НАТО

Будущий вице-президент Джей ди Вэнс также предложил прекратить спонсировать Альянс.

Трамп может вывести США из НАТО сразу после инаугурации. С таким прогнозом выступили американские юристы.

В колонке для издания Politico, они отметили, что уходящая администрация пыталась сделать этот шаг невозможным: Байден даже подписал закон, по которому решение о выходе из Альянса должно быть одобрено в Конгрессе.

Дональд Трамп может просто проигнорировать этот закон, но при этом начнется конституционный конфликт с парламентом. Впрочем, по результатам выборов обе палаты Конгресса США сейчас под контролем республиканцев — и они вполне могут поддержать выход из военного союза.

Еще более простой шаг, которым, по словам вице-президента Джей ди Вэнса, и готов воспользоваться Трамп — просто отказаться спонсировать НАТО, не выходя из него. И тогда лишенный денег военный союз будет обречен на исчезновение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев заявил о намерении НАТО использовать Дунай для доступа в Черное море.