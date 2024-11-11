Politico: Дональд Трамп может вывести США из НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Zhao Dingzhe; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Будущий вице-президент Джей ди Вэнс также предложил прекратить спонсировать Альянс.

Трамп может вывести США из НАТО сразу после инаугурации. С таким прогнозом выступили американские юристы.

В колонке для издания Politico, они отметили, что уходящая администрация пыталась сделать этот шаг невозможным: Байден даже подписал закон, по которому решение о выходе из Альянса должно быть одобрено в Конгрессе.

Дональд Трамп может просто проигнорировать этот закон, но при этом начнется конституционный конфликт с парламентом. Впрочем, по результатам выборов обе палаты Конгресса США сейчас под контролем республиканцев — и они вполне могут поддержать выход из военного союза.

Еще более простой шаг, которым, по словам вице-президента Джей ди Вэнса, и готов воспользоваться Трамп — просто отказаться спонсировать НАТО, не выходя из него. И тогда лишенный денег военный союз будет обречен на исчезновение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев заявил о намерении НАТО использовать Дунай для доступа в Черное море.

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по го...

Последние новости

8:10
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
8:10
Екатерина Шпица потеряла второго ребенка
8:01
Голливудский мастодонт и любитель молоденьких девушек: Леонардо Ди Каприо празднует 50-летие
7:50
Принц Уильям стал носить необычный аксессуар
7:30
Российские танкисты обнаружили и уничтожили боевиков ВСУ в укрытии. Лучшее видео из зоны СВО
7:11
Дональд Трамп может вывести США из НАТО

Сейчас читают

«Зарабатываю честным трудом»: Маршал рассказал о своих гонорарах
«Невозможно без Антона»: Шахтер из Словакии почтил память Коробкова-Землянского
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп