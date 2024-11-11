«Вежлив, учтив»: Пригожин вспомнил, каким в жизни был Коробков-Землянский

Новость о смерти журналиста стала шоком, подчеркнул продюсер.

Пресс-секретарь заслуженного артиста России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский был вежлив, приветлив и учтив, он профессионально выполнял свою работу. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 5-tv.ru, выразив соболезнования в связи со смертью журналиста.

«Хочется выразить соболезнования родным, близким, друзьям и артисту SHAMAN в связи с кончиной Антона Коробкова-Землянского. Мы с ним давно знакомы. Он всегда был вежлив, приветлив, учтив, что немаловажно. С ним всегда было очень комфортно общаться, и он был профессиональным человеком в своей работе, в том деле, которым он занимался», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что новость о смерти Коробкова-Землянского стала шоком. Журналист был молодым и красивым, всегда ратовал за здоровый образ жизни. При этом он умер, оставив двоих детей и жену.

У продюсера только теплые воспоминания о Коробкове-Землянском. Он подчеркнул, что жизнь коротка и ее нужно ценить.

«Важно ценить каждую минуту этой жизни, делать добро людям, чтобы о тебе вспоминали только хорошо, как об Антоне Коробкове», — заключил Пригожин.

Известно, что в субботу, 9 ноября, Антону Коробкову-Землянскому стало плохо в его квартире на Проспекте Мира в Москве. Жена вызвала бригаду медиков, но спасти журналиста не удалось. Источник 5-tv.ru сообщил, что предварительной причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем. Коробкову-Землянскому было всего 40 лет.

Журналист известен работой на федеральном ТВ, он работал в «Европейской медиагруппе». Также в прошлом он был пресс-атташе народного артиста РФ Филиппа Киркорова, а на протяжении последних двух лет работал с Ярославом Дроновым.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Лолита назвала ушедшего из жизни журналиста Антона Коробкова-Землянского человеком невероятного такта. Она выразила соболезнования в связи с его смертью. У пресс-секретаря SHAMAN осталось двое детей.

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