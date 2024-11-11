«Зрители разрешили»: Александр Серов извинился за внешний вид на концерте в Железнодорожном

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 1 070 0

Зрители в Железнодорожном разрешили Серову выступить в спортивном костюме

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Оказывается, артист себя неважно чувствовал.

Директор 70-летнего исполнителя Александра Серова Александр Федорков в беседе с 5-tv.ru объяснил внешний вид народного артиста РФ на концерте в ДК «Родник» в микрорайоне Железнодорожный. Выяснилось, что певец неважно себя чувствовал и предварительно попросил у зрителей разрешения выступать в спортивном костюме.

«Он попросил извинения и разрешения у зрителей, потому что у него была температура и он плохо себя чувствовал. Если бы он переоделся в сценический костюм, то окончательно бы слег, так как на сцене дуло. Поэтому он попросил разрешения у зрителей, они ему разрешили», — заявил Федорков.

Ранее зрители уже успели обсудить в социальных сетях «странный» вид исполнителя хита «Я люблю тебя до слез». По словам поклонников, певец странно себя вел, пел под фонограмму и кашлял в микрофон. Однако понимающих поклонников в сети оказалось больше: многие отметили, что харизма Серова спасла его на сцене даже в плохом здравии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Александр Серов откровенно рассказал об отношениях с экс-супругой Еленой Стебеневой. Артист отметил, что, несмотря на свой возраст, он выглядит моложе именно благодаря Стебеневой. Он также добавил, что она была его единственной любовью.

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