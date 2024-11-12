«Бросает в откровенность»: Стася Милославская раскрыла секрет о своем блоге

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Актриса Стася Милославская редко появляется в блоге из-за отсутствия монетизации

«Бросает в откровенность»: Стася Милославская раскрыла секрет о своем блоге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Звезда призналась в отсутствии заработка.

Актриса Стася Милославская редко ведет социальные сети, потому что не считает их своей работой. Об этом звезда рассказала в интервью WomenHit.

Артистка объяснила, что в отличие от большинства своих коллег, не стала монетизировать блог. Она не зарабатывает на нем ни единого рубля, потому может себе позволить появляться в нем исключительно по желанию. Стася подчеркнула мысль, что страница в сети для нее ничего более, как виртуальный архив фотографий.

«Меня редко бросает в откровенность, иногда может случиться какой-то порыв, но в целом моя страничка используется для души. Это просто памятный фотоальбом», — поделилась актриса.

Связи с подписчиками Милославская тоже не держит. Она призналась, что является интровертом с вкраплением экстраверта. Примером необычной характеристики стал один из эпизодов работы артистки. Стася рассказала, что после того, как неделю участвовала в фестивале и проводила много времени за общением с людьми, уехала на дачу, чтобы побыть наедине с самой собой.

Звезду также никогда не замечали за политическими высказываниями или в интернет-разборках коллег по цеху.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Глюкоза оправдалась за скандальное выступление.

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