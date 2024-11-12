Порядка 400 млрд евро: ЕС намерен выделить на оборону почти треть своего бюджета

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FT: Евросоюз намерен выделить на оборону почти треть своего бюджета

Фото, видео: 5-tv.ru

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За это выступают Польша, Германия, Нидерланды и Швеция.

Евросоюз готовится выделить на оборону до трети всего бюджета объединения. Как пишет The Financial Times, чиновники в Брюсселе сейчас обсуждают возможность перенаправить средства из специального фонда, предназначенного для сокращения экономического неравенства между странами союза. Это почти 400 миллиардов евро. И вместо помощи депрессивным участникам из этих средств планируют профинансировать оборонные нужды.

К примеру, будет разрешено направить деньги на поддержку ВПК для увеличения производства оружия и боеприпасов, а также развитие военно-транспортной инфраструктуры внутри ЕС. Однако, по данным издания, запрет на использование средств фонда для закупок вооружений сохранится.

За это выступает Польша. Как отмечается, Варшава давит на Еврокомиссию, требуя увеличить военные расходы. Также идею приветствуют Германия, Нидерланды и Швеция. При этом в будущем бюджете ЕС с 2028 года планируют сразу зарезервировать 20% на оборону. Также в этом году в Евросоюзе впервые появится отдельный комиссар по вопросам обороны.

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