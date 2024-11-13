Крысы, медведи и золотистые ретриверы: женщины разделили мужчин по «звериным» типажам

В соцсетях набирает популярность современный тренд.

В соцсетях набирает популярность новый тренд — классифицировать мужчин через ассоциации с животным миром. Причем не на мужчин «золотистых ретриверов», как это было раньше, а на «мужчин-грызунов», что звучит уже не так привлекательно.

Однако «мужчина-крыса» (rodent men) — не значит плохо. Совсем наоборот. Так называют обаятельных молодых людей с нетипичными угловатыми чертами лица, маленьким ртом, прямым носом и узким подбородком. Внешность таких мужчин схожа с очертаниями грызунов. Более того, представители данного типажа считаются новыми секс-символами благодаря своей необычной внешности.

«Все хотят себе горячего парня-грызуна, а точнее, крысу», — гласят посты в Сети.

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl

Стандарты красоты — понятие очень непостоянное, как и тренды. Теперь сходят с ума не по мужественному Бреду Питту или Крису Эвансу, а по стройным и загадочным красавчикам.

Откуда пошла мода на «крысиный типаж» и кто его представители — в материале 5-tv.ru.

Сексуальные грызуны

Кинематограф сыграл немалую роль в популяризации нового типажа секс-символов. В самых громких современных картинах главные роли играют не стандартные глянцевые красавчики, а более приближенные к реальности нешаблонные для картинки типажи.

Завирусился тренд rodent men после выхода на экраны нашумевшей спортивной мелодрамы «Претенденты» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Исполнители двух главных мужских ролей — актеры Джош О’Коннор и Майк Фейст — напомнили зрителям грызунов. Сразу два ярких примера нетипичной «крысиной» внешности поразили общественность. Парни не отличались конвенциональной красотой, но тем не менее невероятно притягивали.

Фото: www.globallookpress.com/Tijana Martin

Фильм рассказывает о теннисистке Таши (ее сыграла Зендея), которая подавала большие надежды в спорте. Казалось, что на корте ей нет равных. Однако жизнь бывает несправедлива, поэтому спортсменка получает серьезную травму колена и сразу же теряет шанс стать успешной теннисисткой.

Упрямая Таша решает, что раз она не реализовала собственный потенциал, то сделает за нее это ее муж Арт Дональдсон (Майк Фест). Когда-то он показывал неплохие результаты и становился победителем турниров. Однако теперь он тщетно пытается выбраться из серии проигрышей и переживает одно поражение за другим.

Чтобы поднять моральный дух супруга и укрепить веру в себя, Таша предлагает ему принять участие в турнире серии ATP Challenger. В финале Арт выходит на бывшего парня Таши и некогда своего лучшего друга Патрика Цвейга (Джош О’Коннор), для которого победа тоже становится делом принципа.

Захватывающий фильм с оригинальным сюжетом сразу стал популярным и вошел в массы. Девушки по всему миру переживали за Ташу и влюблялись вместе с ней в представителей «крысиного» типажа.

«Созданы женским взглядом»

Популярный сериал «Медведь» с кучерявым красавчиком в главной роли актером Джереми Алленом Уайтом также повлиял на тренд. Необычная внешность сексуального американца напомнила поклонницам грызуна.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

Яркими представителями данного анти-клуба традиционной маскулинности являются и актеры первого эшелона Бенедикт Камбербэтч и Тоби Магуайр. А звезда «Дюны» субтильный Тимоти Шаламе и вовсе считается главным кумиром молодежи. Несмотря на миловидность и хрупкость, сыграл главного героя масштабного фантастического эпоса.

В сравнении с традиционно маскулинными героями поколения, «грызуны» кажутся менее дерзкими и недоступными, зато более чувственными и интеллектуальными. Как правило, они выглядят более натурально, нежели привычные герои боевиков, как например, Том Круз, Крис Хемсворт, Генри Кавилл. Из-за этого поклонницам проще себя ассоциировать с «грызунами». Ведь быть не идеальным — это нормально.

«Возможно, у „мужчин-крыс“ так много поклонниц, потому что они словно созданы женским взглядом. Они очаровательные, чувствительные, милые, забавные и интеллектуальные — все это и привлекает женщин. Зумеры хотят возлюбленного, который способен написать для них любовную балладу», — объясняют новое течение обозреватели Dazed.

Русские «мужчины-крысы»

Россию этот тренд также захватил. Из русских артистов в крысиные красавчики записаны Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Никита Кологривый, Кирилл Емельянов.

«Это влияние наших европейских или американских коллег. Как бы мы от этого не открещивались, мне кажется, что это все равно проникает в массы <…> Это всего лишь веяние, потому что раньше, насколько вы помните, Вин Дизель (американский актер — Прим.ред) был просто супер секс-символом», — отметила психолог, сексолог Александра Миллер в разговоре с 5-tv.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как бы то ни было в данный момент женщины отдают предпочтение «мужчинам-грызунам».

«Есть у всех этих мужчин одна схожая черта — в целом в образе присутствует некая отчужденность, холодность, отстраненность. Это полностью отвечает запросам поколения Z. У них повсеместно проблемы с эмоциональной близостью. Еще десять, 20 лет назад никто не думал пропагандировать личностный рост, устраивать какие-то ретриты, никого не учили, как доверять, строить отношения.

Теперь же современное поколение вдруг не знает, что значит такой взгляд, такой вздох, ищут глубинный посыл. Девушка хочет качаться на эмоциональных качелях, и отвечают этому запросу исключительно ''мужчины-крысы'' со своим взглядом в пустоту», — рассказала Woman.ru Миллер.

Некогда кумир миллионов Бред Питт, которого критики считают самым глубоким и талантливым актером своего поколения, а продюсеры самым кассовым, был идеалом для женщин. Голубые глаза, золотистые волосы, подтянутое тело и обворожительная улыбка могли сразить наповал любую. А теперь молодежь воздыхает по юному Тимоти Шаламе.

«Сравните глаза Питта и Шаламе — в первом случае мы не видим взгляда повесы, но есть заинтересованность, глаза с поволокой, обаяние. У Шаломе взгляд в пустоту, сквозь тебя. Сегодня люди 20–30 лет — это поколение с эмоциональным клеймом, поэтому логично, что звание секс-символа переходит к ''крысам''. А вместе с этим мы получаем браки, которые существуют три, пять лет, переполненную запись у психотерапевта, так как молодые девушки за экстрим, за то, чтобы потрепать себе нервы этими холодными отношениями», — отметила психолог.

Сила ассоциаций

Внешность людей ассоциируют с животными уже давно. Даже домашних питомцев часто сравнивают с их хозяевами и находят общие черты.

Важно заметить, что женщины классифицируют мужчин не только по внешности, но и по характеру. Так в совокупности ассоциации складываются более точно.

«Женщин на подсознательном уровне привлекает та мужская внешность, которая ассоциируется у них с необходимыми для портрета идеального возлюбленного чертами характера», — выразил мнение австралийский психолог Доктор Лерве Daily Mail.

До популярных «мужчин-крыс» в Сети существовала теория, что все парни делятся на четыре типа: орел (сильная линия подбородка, длинный нос, маленькие глаза), медведь (круглое лицо с мягкими чертами и широкими плечами), собака (большие круглые глаза, дерзкая ухмылка) и рептилия (прямой нос, проницательный взгляд).

В фаворитах у представительниц прекрасного пола до наступления эры грызунов были «золотистые ретриверы». Их определяли как доверчивых, добрых, инициативных, немного наивных и полных оптимизма мужчин.

Фото: www.globallookpress.com/C Flanigan

Такие люди умеют искренне выражать свои чувства и всегда готовы оказать поддержку в трудную минуту. Представители данного типажа часто видят жизнь и свою вторую половинку через розовые очки и совершенно не беспокоятся о мнении окружающих. Для них главное — быть рядом с любимой.

У «золотистых ретриверов» очаровательная улыбка, светлые вьющиеся волосы и большие карие глаза. Среди знаменитостей типичный «ретривер»: Том Холланд, Шон Мендес и Гарри Стайлс, Джош Хатчерсон, Хит Леджер.

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