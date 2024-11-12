Сергей Собянин рассказал, как платформа «Электронный дом» помогает москвичам

Уже 900 тысяч вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме, удалось решить благодаря платформе «Электронный дом». Сегодня исполняется четыре года с момента ее создания.

Все чаще горожане выбирают «Электронный дом» для проведения общих собраний собственников. Только за последний год на платформе прошло свыше девяти тысяч собраний.



Большой популярностью пользуются опросы собственников. Например, нужен ли в доме консьерж, кого выдвинуть на должность председателя совета дома, ставить ли во дворе шлагбаум?



Платформа интегрирована с 19 ключевыми городскими системами. Здесь можно безопасно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счётчиков, получать уведомления о плановых и аварийных отключениях и так далее.



На другой уровень вышло и общение между жильцами. В чат «Электронного дома» не могут попасть посторонние люди. Так что прозрачность и безопасность — важные преимущества платформы.