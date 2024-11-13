Снегопад парализовал автомобильное движение в Красноярске

В Красноярске коммунальные службы расчищают город от снега, который выпал еще накануне. Циклон принес в регион метели, гололедицу и низкую видимость. Все эти факторы спровоцировали многокилометровые заторы. Местами они достигли девяти баллов.

Сильнее всего не повезло водителям большегрузов. Сотни фур застряли в глухой пробке на трассе, которая ведет из Красноярска в сторону Владивостока. Дальнобойщики простояли там больше восьми часов, ожидая, когда проезжую часть обработают реагентами.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще несколько дней, а температура опустится до -8 градусов.