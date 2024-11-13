«Все было чисто»: как собственники могут лишиться жилья из-за долгов бывших хозяев

В России десятки подобных случаев. Застую новым владельцам приходится доказывать право на недвижимость в суде.

Отца семерых детей могут лишить жилья из-за долгов предыдущего владельца. Четырехкомнатная квартира ранее принадлежала человеку, которого признали банкротом. И теперь нынешнему хозяину нужно доказать, что покупал он квадратные метры честно, а не с целью прикрыть финансовые махинации бывшего собственника. Как выяснил корреспондент «Известий» Михаил Емелин, подобная ситуация — не редкость.

Мечта о большой семье сбылась — у него семеро детей. А вот жилье просторным не назовешь. Четырехкомнатная квартира, которую заботливый отец купил в прошлом году, рискует уйти с молотка. Один из ее бывших собственников внезапно стал банкротом, и теперь суд может признать сделку по продаже недвижимости недействительной.

«Банкрот, которого эта квартира когда-то была, стал банкротом в 2023 году, а мы ее купили в 2022-м. Мы не могли никак знать, что он станет банкротом через год после того, как мы ее купим», — рассказывает собственник квартиры Сергей Пчелинцев.

Многодетный отец основательно готовился к сделке. Проверил, что у продавца нет долгов, а все документы на недвижимость в порядке. Договор стандартный. Сомнений не возникло.

«Налоговые агенты проверяли. Проверял Росреестр. Проверяли у судебных приставов. Все было чисто», — говорит хозяин квартиры.

Должником оказался не продавец, а один из прошлых хозяев квартиры.

В аналогичную ловушку попала и Наталья Коновалова. В любой момент мать и ее ребенок-инвалид могут остаться на улице.

«Жили мы, получается, ровно семь месяцев, до сентября 2023 года. На Госуслуги пришло письмо, где сделки признаны недействительными. Существует какой-то залог, о котором мы не знали на момент покупки», — рассказывает собственница квартира Наталья Коновалова.

И таких случаев — десятки. Добросовестные покупатели приобретают жилье, а спустя какое-то время его изымают по причине банкротства бывших владельцев. Предугадать такое развитие событий порой невозможно. Риск есть при каждой сделке, даже если она подготовлена идеально. Если бывшего собственника признали банкротом в течение трех лет после продажи квартиры, то покупателя могут обязать вернуть жилье. Это позволит должнику расплатиться с кредиторами.

«Конкурсный управляющий думает, что человек, который будет признан банкротом, он пытался свое имущество перекинуть на кого-то, чтобы это имущество не попало в конкурсную массу», — объясняет риелтор Елена Буданцева.

Будущие банкроты могут намеренно продавать свое имущество, надеясь спасти его от изъятия, когда придет время платить по счетам. Именно поэтому эксперты советуют осторожнее относиться к предложениям, в которых цена жилья значительно ниже рыночной, а также если квартира или дом за последние три года перепродавались несколько раз.

Иначе в случае банкротства продавца придется убеждать суд в том, что покупатель не помогал должнику «спрятать» от кредиторов недвижимость или средства.

«Сторона, которая пытается защитить сделку, сталкивается с достаточно большой массой документов — документов, которые говорят не только о реальности сделки, но и о реальной возможности приобретателя данную сделку совершить, об исполнении сделки, возможно об источниках дохода данного лица», — отмечает юрист Дмитрий Гуськов.

Весь этот пакет документов юристы настоятельно рекомендуют собирать еще до самой сделки, а расплачиваться за жилье — исключительно банковским переводом. Это станет дополнительным аргументом для суда и кредиторов того, что покупка недвижимости была честной.

Отец семерых детей Сергей Пчелинцев приобрел квартиру «по дешевке» и за наличные, что служителей Фемиды может насторожить. Поэтому шансы на победу в судебном споры малы. Большая семья рискует остаться без квартиры.