Актер из «Молодежки» Максим Литовченко попал в больницу

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

У него, предварительно, есть подозрение на пневмонию.

Актер из «Молодежки» Максим Литовченко попал в больницу

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Актера из сериала «Молодежка» Максима Литовченко экстренно доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

По информации источника, у артиста была высокая температура с кашлем. В данный момент он находится на обследовании. Другие детали состояния Литовченко пока что неизвестны.

Максим Литовченко — популярный и востребованный российский актер, который начал свою карьеру в театре «Мастерская Петра Фоменко». Он сыграл в более, чем 90 проектах, среди которых известный сериал «Молодежка», «Раневская», «Домашний арест». Одной из недавних работ, где актер принял участие, стал фильм «Любовь Советского Союза» и «Истребители. Битв аза Крым».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Илью Носкова экстренно доставили в больницу. Предварительно, у него также есть подозрение на пневмонию.

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