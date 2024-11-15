Очистите сердце от алчности: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Спокойная неделя со сдержанным началом. Понедельник и вторник более умеренные. Если вы хотите сделать что-то большое и важное, лучшим выбором будет пятница или суббота.

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Понедельник, 18 ноября 2024 года

День Огненной собаки

5-tv.ru

Неделя начинается с дня разрушителя, а мы помним, что в такой день лучше ничего не начинать. Кроме того, офицер дня «Закрытие» также указывает на то, что сегодня лучше завершать дела, подбивать хвосты.

Структура дня «Свет Солнца и Луны» немного смягчает драматизм прогноза, делает акцент на необходимости отдохнуть и собраться с силами. Также в понедельнике притаилась звезда болезней, которая может ухудшить ваше самочувствие, если вы болеете и может способствовать появлению какой-то болячки.

Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах.

Вторник, 19 ноября 2024 года

День Огненной свиньи

5-tv.ru

Вторник можно отнести к тихим дням, поскольку особенно ярких звезд он не содержит. Он годится для обращения за медицинской помощью, подойдет для переговоров и решения вопросов отношений, а также хорош для начала обучения.

Подойдет для романтики и свиданий, решения вопросов карьерного плана, планирования. Также в такой день можно делать перестановки по фэн-шуй. Структура «Небесное процветание» дает удачу в карьере, личной жизни и работе с проектами.

Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Среда, 20 ноября 2024 года

День Каменной крысы

5-tv.ru

Несмотря на то, что энергии в этот день довольно сильны, единственное, на что их можно успешно направить — это устранение неприятностей.

Это может стать весьма интересным процессом. Хорошо сегодня сесть на диету, провести генеральную уборку, «расхламление» в пространстве и в мыслях. В такой день допустимо связаться с покровителями.

Но решать финансовые вопросы может быть трудно — вероятнее всего, результаты будут не в вашу пользу.

Совет: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Четверг, 21 ноября 2024 года

День Земляного быка

5-tv.ru

День не отличается красивыми звездами. Может способствовать только сбору долгов, подписанию незначительных бумаг. Поддержит инвестиционную активность.

Будьте внимательны во время общения с людьми — в информации, которую вы получаете, могут быть искажения и неточности. В дне заложена некая скованность в выборе действий.

Совет: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Пятница, 22 ноября 2024 года

День Стального тигра

5-tv.ru

Пятница получает звезду «Небесной благодати и небесного успеха» — великих дел не поддержит. Но основные дела пройдут неплохо. Планирование, инвестирование, предложение руки и сердца, открытие нового проекта, начало косметического ремонта.

В делах может возникать некая запутанность, однако все будет завершаться благополучно благодаря наличию в структуре покровителя Джи Фу.

Совет: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

Суббота, 23 ноября 2024 года

День Золотого кролика

5-tv.ru

Благодаря присутствию звезды небесной добродетели, этот день идеален для большинства важных дел. Хорошо в такой день закладывать фундамент, заключать важные договоренности и подписывать контракты, просить о повышении и обращаться к покровителям.

Идеально для всех романтических вопросов — назначать свидания, делать предложение. Хорош для финансовых вопросов. Отличный день для того, чтобы увенчать давно идущий проект красивым итогом.

Совет: будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

Воскресенье, 24 ноября 2024 года

День Водного дракона

5-tv.ru

Умеренный день со спокойными энергиями. Годится для планирования, переговоров, начала обучения, начала косметического ремонта, подписания бумаг, просьб о повышении.

Не слишком позитивная структура дня подчеркивает необходимость вдумчивых, поступательных действий — она не допускает импульсивности. Неожиданные решения сегодня приведут к краху.

Совет: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт, будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

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