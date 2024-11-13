Мишустин заявил Гутерришу о мешающих работать РФ в ООН визовых ограничениях

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Мишустин: визовые ограничения США мешают представителям РФ работать в ООН

Мишустин заявил Гутерришу о мешающих работать РФ в ООН визовых ограничениях США

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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Премьер-министр России и генсек Организации Объединенных Наций встретились в Баку.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи в Баку с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем выразил озабоченность в связи с визовыми ограничениями со стороны Соединенных Штатов, которые не дают российским представителям нормально участвовать в работе Генассамблеи организации. Его заявление приводится в пресс-релизе кабмина РФ.

Вместе с тем Мишустин отметил, что нужно принять меры, которые обеспечат соблюдение международных договоренностей о статусе штаб-квартиры ООН. Кроме того, заявил премьер-министр, необходимо повышать эффективность работы организации в рамках реагирования на глобальные угрозы.

«Россия выступает за обеспечение конструктивного участия ООН в формировании справедливого многополярного мира на основе верховенства международного права, уважения суверенитета и взаимных интересов всех государств», — сказал Мишустин.

В конце октября на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин встретился с Гутерришем. Они пожали друг другу руки.

Возможность решать глобальные конфликты подвела участников этого саммита к вопросу о реформировании ООН. Генеральный секретарь организации согласился с этой идеей. Путин обсудил с ним изменения в работе Совета безопасности ООН. Позднее в Кремле раскрыли детали встречи лидера РФ и Гутерриша на саммите БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил о попытках Запада подорвать стабильность ради мирового влияния. По словам министра, США и их союзники стремятся сохранить роль гегемона.

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