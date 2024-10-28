«Не было противоречий»: в Кремле раскрыли детали встречи Путина и Гутерриша на саммите БРИКС

Почему была отменена открытая часть беседы политиков?

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обменялись мнением по самым разным вопросам в ходе встречи на саммите БРИКС в Казани. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Там не было особых противоречий. Естественно, был обмен мнениями по самым разным вопросам», — сказал он.

Как отметил пресс-секретарь лидера РФ, именно по просьбе Гутерриша была отменена открытая часть беседы, которую обычно освещают СМИ. По словам Пескова, генсек ООН — гость, поэтому российские власти пошли на то, чтобы удовлетворить его просьбу.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС, на который прибыли главы 24 государств. Участие в мероприятии приняли лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита стало обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

На саммите Путин встретился с Гутерришем. Они пожали друг другу руки. Возможность решать глобальные конфликты подвела участников этого саммита к вопросу о реформировании ООН. Генеральный секретарь организации согласился с этой идеей. Путин обсудил с ним изменения в работе Совета безопасности ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев не только отказал Антониу Гутерришу в визите из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, но также нахамил ему.