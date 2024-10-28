«Не было противоречий»: в Кремле раскрыли детали встречи Путина и Гутерриша на саммите БРИКС

|
Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Песков: Путин и Гутерриш на саммите БРИКС обменялись мнением по разным вопросам

Фото, видео: Zuma/TASS; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Саммит БРИКС в Казани

Почему была отменена открытая часть беседы политиков?

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обменялись мнением по самым разным вопросам в ходе встречи на саммите БРИКС в Казани. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Там не было особых противоречий. Естественно, был обмен мнениями по самым разным вопросам», — сказал он.

Как отметил пресс-секретарь лидера РФ, именно по просьбе Гутерриша была отменена открытая часть беседы, которую обычно освещают СМИ. По словам Пескова, генсек ООН — гость, поэтому российские власти пошли на то, чтобы удовлетворить его просьбу.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС, на который прибыли главы 24 государств. Участие в мероприятии приняли лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита стало обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

На саммите Путин встретился с Гутерришем. Они пожали друг другу руки. Возможность решать глобальные конфликты подвела участников этого саммита к вопросу о реформировании ООН. Генеральный секретарь организации согласился с этой идеей. Путин обсудил с ним изменения в работе Совета безопасности ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев не только отказал Антониу Гутерришу в визите из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, но также нахамил ему.

Тема:
Саммит БРИКС в Казани
27 окт
Лавров раскрыл детали беседы Путина с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани
27 окт
Важнейший этап развития цивилизации: главные итоги прошедшего саммита БРИКС
25 окт
Киев отказал генсеку ООН в визите
25 окт
Рябков раскрыл, о чем договорились страны БРИКС: «Раньше не было в практике»
25 окт
«Предпочитает искушения в Казани»: Зеленский нахамил генсеку ООН Гутерришу
25 окт
По итогам саммита в Казани партнерами БРИКС стали 13 государств
25 окт
«Неоновый знак изменений»: ведущие мировые СМИ обсуждают саммит БРИКС
25 окт
Украина, КНДР, Палестина: о чем спрашивали Путина на пресс-конференции по итогам
25 окт
Путин: давно назрел вопрос реформирования ООН и МВФ
24 окт
Владимир Путин встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:20
«Ведем переговоры»: Инстасамка станет новой солисткой группы «Ленинград»
14:12
Войска РФ уничтожили пять американских САУ Paladin в Курской области
13:58
«Мы друг другу наговорили»: Егор Крид унизил известную актрису
13:50
В Подольске задержали женщину за поджог венков у памятника «Скорбящая мать»
13:36
«Родители ангела»: новорожденная дочь умерла у актрисы из «Отчаянных домохозяек»
13:29
«Никакие третьи страны»: Песков назвал выборы в Грузии внутренним делом страны

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
Спасла кота и документы: жительница дома на Ленинском проспекте рассказала о начале пожара
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака