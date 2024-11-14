«Это генетика»: 79-летний Максим Дунаевский о пластике и секретах молодости

Накануне юбилея артист рассказал, что помогает ему оставаться активным музыкантом, автором и спортсменом.

Композитор, президент российской национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра», народный артист России Максим Дунаевский через два месяца отметит 80-летие. Как рассказал музыкант накануне юбилея, у него много работы и еще больше творческих планов — несколько премьерных спектаклей, многочисленные концерты, посвященные памяти его отца Исаака Дунаевского, а еще в ноябре стартует упомянутый выше фестиваль.

Как в почтенном возрасте находить силы на такое количество музыкальных проектов? Как Максиму Исааковичу удается настолько здорово выглядеть? Какой секрет помогает народному артисту на протяжении всей карьеры оставаться бодрым и активным и обращался ли он к пластическим хирургам? На эти вопросы Дунаевский ответил журналистам KP.RU.

Отец композитора в свое время поражал коллег и зрителей своей энергичностью. Он мало спал, много трудился и жил в бешеном ритме. Однако прожил не так долго, как сын — всего 55 лет. Скончался от сердечного спазма. По мнению сына, Исаак Дунаевский совсем не умел отдыхать, оттого и сгорел так быстро.

«Я от папы унаследовал энергию, представляю такой же энергетический сгусток… Я уже его на 25 лет обогнал. Думаю, что одна из причин его ранней смерти как раз была в том, что он не давал себе отдыха…. Конечно, сыграла огромную роль душная атмосфера послевоенного идеологического давления на искусство, музыку, авторов, композиторов», — отметил музыкант.

По словам Дунаевского, он не сторонник строгих правил и ограничений, так как даже самый злостный ЗОЖ не спасает людей от смертельных болезней и ранней смерти. Максим Исаакович шутит, мол, по возрасту старость уже наступила, но на энергетическом уровне он ее не ощущает. Проснувшись утром, он тут же приступает к делам. И не жульничает, а поддерживает естественное старение без вмешательства пластических хирургов.

«Ничего такого не делал. Выгляжу так благодаря генетике. И энергичность — это генетика… Источник жизни — в нашей энергии, она или есть, или в какой-то момент заканчивается… Спортом занимаюсь с детства и до сих пор играю в теннис. Кстати, у меня больше теннисных призов, чем наград, полученных за мою музыку», — добавил композитор.

Дунаевский признался, что знает людей намного моложе него, утративших всякий интерес к настоящему и будущему, и сейчас просто доживающих свой век. Вероятно, это какая-то энергия «из космоса», размышляет Максим Исаакович, некая сила которой он одарен, тайна, что навсегда останется нераскрытой.

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