Оценка ущерба и пострадавшие: последние новости об обрушении моста в Крыму

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 54 0

Восстановление моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму займет до 4 месяцев

Ж/д пути в Крыму освобождены от завалов после обрушения моста

Фото: 5-tv.ru

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Экстренным службам уже удалось разобрать завалы, движение по железной дороге восстановлено. Однако мостом следующие несколько месяцев воспользоваться будет невозможно.

Вечером 13 ноября на дороге Джанкой — Маслово обрушился мост, ведущий через железнодорожные пути. По информации местных властей, разбор завалов на месте происшествия уже завершен, железная дорога может функционировать.

Как сообщалось ранее, в ликвидации последствий ЧП участвовали 43 специалиста и 16 единиц техники. По предварительной версии Следственного комитета, мост рухнул из-за передвижения по нему перегруженной фуры.

Оценка ущерба

Уже удалось установить, что для восстановления моста потребуется около трех-четырех месяцев. Местные власти сообщают, что на ремонт уйдет примерно 200 миллионов рублей.

Пострадавшие при обрушении моста в Крыму

В результате обрушения конструкции пострадали два человека — водители грузовика и легковушки. Они были экстренно госпитализированы в Джанкойскую центральную районную больницу. Как сообщил 5-tv.ru заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев, один из пострадавших все еще находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

«Часа два длилась операция, потому что были повреждения внутренних органов», — объяснил Мердымшаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали в результате обрушения моста в Крыму.

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