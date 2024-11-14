Зефирку на ужин: как похудеть и не отказываться от сладкого

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Диетолог Круглова: во время похудения необязательно отказываться от сладкого

+Зефирку на ужин: как похудеть и не отказываться от сладкого

Фото: www.globallookpress.com/mm-images

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Исключать шоколад и булочки из меню во время борьбы с лишним весом совсем необязательно.

Во время похудения необязательно отказываться от сладкого. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

По словам специалиста, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно создать дефицит калорий. Как правило, их объем снижается на 15-20% от базовой потребности. В сладостях намного больше калорий, чем, например, в овощном салате. Поэтому многие, кто пытается похудеть, отказываются от сладкого совсем.

Диетолог уверяет, что делать это не обязательно. Можно просто ограничить количество сладостей.

«ВОЗ рекомендует ограничить количество простых углеводов и добавленного сахара до 10% от общей калорийности рациона», — объясняет Круглова.

В некоторых случаях имеет смысл довести этот показатель до 5%. То есть в день можно употребить не более 100-200 килокалорий, полученных именно от сладкого. Это, например, целый зефир из двух половинок или сдобная булочка весом до 80 граммов. В эти же рамки укладывается и порция мороженного.

Эксперт рекомендует составить себе разнообразный рацион, тогда тяга к сладостям будет не такой сильной. В нем обязательно должны быть овощи и фрукты.

Исключение из меню продуктов из цельнозерновых культур тоже является ошибкой. Макароны, крупы и хлеб должны присутствовать в меню, уверена диетолог.

«Это связано с тем, что сладкие продукты — это тоже углеводистые продукты. Если мы убираем сложные углеводы из рациона, то повышается потребность есть что-то сладкое», — объясняет Круглова.

Молочную и белковую еду тоже не нужно заносить в «черный список». Разнообразное, вкусное и регулярное питание снижает тягу к сладкому.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не сорваться во время похудения.

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