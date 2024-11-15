Без вреда для здоровья: пять советов для правильной ходьбы

Ошибки могут привести к травмам.

Правильные пешие прогулки снижают риск дискомфорта и возможных травм. Об этом в беседе с KP.RU рассказал президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия.

В России 15 ноября завершается основной этап здорового чемпионата «Человек идущий». Участники повышают ежедневную физическую активность, в частности, формируют оптимальный двигательный режим и привычки к правильной ходьбе. По словам Бокерия, ходьба укрепляет иммунитет и поддерживает организм в тонусе.

Инструкторы на чемпионате поделились советами, которые помогут избежать ошибок при ходьбе.

Правильная осанка

Не нужно ходить со сгорбленной спиной и опущенными плечами — это может привести к болям в шее и спине. Для правильной осанки достаточно выпрямить спину, расслабить плечи и приподнять подбородок.

Выбор обуви

Непригодная обувь для ходьбы — с плоской подошвой и плохой амортизацией, тесная или же слишком свободная. Из-за ошибок при выборе обуви появляются боли в стопах и повреждаются суставы.

Длина шага

Как очень короткий, так и слишком длинный шаг снизят эффективность ходьбы. Чтобы ходить правильно и с удовольствием, нужно подобрать оптимальный размер шага — именно для себя. Опытный инструктор поможет с этой задачей.

Дыхание

В результате поверхностного дыхания возникает нехватка кислорода, а за ней — сильная утомляемость. Необходимо учиться дышать правильно — четко, глубоко и ритмично, вдыхая носом и выдыхая ртом.

Не допускайте обезвоживания

При ходьбе необходимо время от времени делать глоток воды, чтобы не возникло обезвоживания. Оно влечет за собой неприятные симптомы: головную боль, головокружение и усталость.

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