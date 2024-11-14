В ту же реку? Леша Свик намекнул на воссоединение с бывшей женой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Певец Леша Свик намекнул на очередное воссоединение с бывшей женой

В одну реку: Леша Свик намекнул на очередное воссоединение с бывшей женой

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Пара рассталась еще в начале 2023 года. После они пытались возобновить отношения, но неудачно. Получится ли в этот раз?

Певец Леша Свик намекнул на воссоединение с бывшей женой моделью Ксенией Ткачевой. Артист опубликовал семейное фото в личном блоге в социальной сети.

Леша Свик опубликовал фото с дочерью и бывшей женой. Фото: Instagram*/alex_svik

На снимке запечатлены сам исполнитель, его экс-супруга и их общая двухлетняя дочь Эмилия. Все трое корчат смешные рожицы, улыбаются. и вообще выглядят счастливыми. Ткачева одета в синий спортивный костюм, а на исполнителе — штаны от такого же комплекта.

Подписчики тут же начали гадать, что означает эта публикация. Некоторые и вовсе решили, что бывшие супруги смогли забыть прошлые обиды и начать все с чистого листа. Кто-то отнесся к этому скептически, припомнив, что певец уже сходился с Ксенией, но «новый старый союз» долго не просуществовал.

Леша Свик и Ксения Ткачева разошлись в феврале 2023 года. Причиной расставания стали измены со стороны артиста. В апреле 2024-го музыкант уже объявлял о восстановлении отношений с Ксенией. Однако летом информационное поле заполнили новости о романе Свика с блогером-миллионником Марией Горячевой.  Знаменитости расстались около двух месяцев назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимур Родригез сообщил бывшей жене о разводе по телефону. С Анной Девочкиной артист прожил в браке 16 лет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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В ту же реку? Леша Свик намекнул на воссоединение с бывшей женой

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