«Сколько еще впереди»: Крис Мел перед смертью опубликовала душераздирающий пост

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Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

Блогер Крис Мел перед смертью опубликовала душераздирающий пост

«Сколько еще впереди»: незадолго до смерти от рака блогер Крис Мел призывала не опускать руки

Фото: Instagram*/kris_mel

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Подписчики, которых Кристина Мелконян прежде радовала своими роликами и словами поддержки, сегодня выражают соболезнования ее родным.

Блогер Кристина Мелконян из Красноярска, известная под псевдонимом Крис Мел, ровно за месяц до смерти от рака крови опубликовала душераздирающий пост, в котором призывала не опускать руки. Текст в соцсети она сопроводила красивой фотографией на фоне золотой листвы.

«Несмотря на все испытания судьбы, хочу запомнить эту осень такой светлой. Если кажется, что опускаются руки от всего, что свалилось на вас, знайте, это тоже пройдет, рано опускать! Я за этот год чего только не пережила, и столько еще впереди… И каждый раз все забывается, и ты становишься сильнее», — написала девушка 10 октября.

Крис Мел умерла 10 ноября. Блогеру было 28 лет, когда она узнала о болезни. После операции по пересадке костного мозга Крис удалось уйти в ремиссию, которая длилась четыре года.

В декабре 2023-го наступил рецидив. Все это время Крис вела блог, в котором не только делилась с подписчиками идеями для макияжа и укладки, но также и поддерживала людей с онкологией.

Спустя четыре дня после смерти пользователи продолжают выражать слова соболезнования родным и близким блогера, которая долгое время дарила свою улыбку, позитив и поддержку людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему блогер Крис Мел не смогла одолеть страшную болезнь. Девушка до последнего верила в лучшее и призывала других не опускать руки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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