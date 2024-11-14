«Счастливого дня»: Кейт Миддлтон дала первый комментарий после обвинений в симуляции болезни

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 416 0

Кейт Миддлтон дала первый комментарий после обвинений в симуляции болезни

Кейт Миддлтон дала первый комментарий после обвинений в симуляции болезни

Фото: I-Images/ТАСС

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В соцсети она обратилась к своему свекру Карлу III.

В Великобритании давно ходят слухи, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на самом деле не страдала от онкологии, а королевская семья просто раздула этот слухи, чтобы спасти свою репутацию. Впервые после этого скандала принцесса появилась в социальной сети.

О борьбе с болезнью Миддлтон сообщила в марте, а уже осенью появилась на публики с сияющим видом. Поклонники вспомнили, что сперва королевская семья рассказывала о предраковых клетках принцессы, а уже потом она сама объявила об онкологии.

«Либо есть предраковые клетки, либо рак. Это не взаимозаменяемые термины», — процитировало издание Daily Beast слова медицинского специалиста.

Как известно, королевские правила запрещают членам семьи участвовать в обсуждении сплетен, поэтому принцесса вряд ли прокомментирует ситуацию и будет доказывать людям, что действительно проходила курс химиотерапии. Однако на днях принцесса впервые за долгое время оставила сообщение в своем личном блоге, поздравив Карла III с днем рождения.

«Желаю счастливого дня рождения Его Величеству», — написала Миддлтон.

Британские король, к слову, как Миддлтон боролся с раком, однако перенес лечение достаточно хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Кейт Миддлтон поймали на лжи про онкологию.

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