«Счастливого дня»: Кейт Миддлтон дала первый комментарий после обвинений в симуляции болезни
Кейт Миддлтон дала первый комментарий после обвинений в симуляции болезни
Фото: I-Images/ТАСС
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В соцсети она обратилась к своему свекру Карлу III.
В Великобритании давно ходят слухи, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на самом деле не страдала от онкологии, а королевская семья просто раздула этот слухи, чтобы спасти свою репутацию. Впервые после этого скандала принцесса появилась в социальной сети.
О борьбе с болезнью Миддлтон сообщила в марте, а уже осенью появилась на публики с сияющим видом. Поклонники вспомнили, что сперва королевская семья рассказывала о предраковых клетках принцессы, а уже потом она сама объявила об онкологии.
«Либо есть предраковые клетки, либо рак. Это не взаимозаменяемые термины», — процитировало издание Daily Beast слова медицинского специалиста.
Как известно, королевские правила запрещают членам семьи участвовать в обсуждении сплетен, поэтому принцесса вряд ли прокомментирует ситуацию и будет доказывать людям, что действительно проходила курс химиотерапии. Однако на днях принцесса впервые за долгое время оставила сообщение в своем личном блоге, поздравив Карла III с днем рождения.
«Желаю счастливого дня рождения Его Величеству», — написала Миддлтон.
Британские король, к слову, как Миддлтон боролся с раком, однако перенес лечение достаточно хорошо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Кейт Миддлтон поймали на лжи про онкологию.
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