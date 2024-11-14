Народного артиста РФ Юрия Николаева выписали из больницы

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Телеведущий опроверг сообщения о заболевании ковидом.

Народного артиста РФ Юрия Николаева выписали из больницы

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева выписали из больницы. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Выписали. Главное, что никакого ковида нет. <…> То, что воспаление легких, да, это так», — сказал он.

В первый раз артисту стало плохо днем 9 ноября в его квартире на Саввинской набережной. У телеведущего резко понизилось давление, и он упал в обморок. Родные вызвали скорую помощь, однако Николаев от госпитализации отказался. На следующее утро ведущему снова стало плохо, он потерял сознание.

После этого близкие артиста вновь вызвали скорую помощь, которая и доставила пациента в больницу. Уже на месте врачи исключили инфаркт и инсульт.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Николаев был накануне экстренно госпитализирован в реанимацию. Артиста доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой. Позднее Юрий Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народного артиста РСФСР Василия Ливанова экстренно госпитализировали в реанимацию.

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