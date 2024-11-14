Квартира звезды «Медиатора» оказалась в опасности из-за пожара в Москве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 25 0

На улице Маросейка в центре Москвы загорелся многоквартирный дом

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Пожар мог вспыхнуть, когда рабочие переваривали трубы в подъезде.

В центре Москвы на улице Маросейка произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru c места событий.

По информации МЧС России, сперва загорелась квартира на втором этаже, а после — перекрытия между вторым и третьим этажами дома.

При этом, как удалось выяснить корреспонденту, пожар мог вспыхнуть, когда рабочие переваривали трубы в подъезде. Искры попали в перегородки, после чего разгорелось пламя.

Сколько квартир оказались непригодными для жилья после пожара — пока точно неизвестно. Пострадавших жителей поселят в пунктах временного размещения.

Также удалось установить, что в этом доме живет заслуженная артистка РСФСР, актриса Анна Каменкова. Что стало с ее квартирой — пока не уточняется.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел в парк-отеле LES Art Resort в поселке Дорохово Московской области, расположенном на 442-м километре трассы А-108.

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