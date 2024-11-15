«Он может со мной посоветоваться»: Снаткина раскрыла, кто в доме хозяин

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 44 0

Анна Снаткина рассказала, что карьера не мешает медийным людям строить любовь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актриса в браке со своим супругом уже 12 лет. И карьера для крепких отношений не помеха.

Два медийных человека могут быть вместе, несмотря на карьеру. Об этом актриса Анна Снаткина рассказала 5-tv.ru на премии Ok! Awards «Больше, чем звезды».

Бытует мнение, что семья, где супруги — представители творческой профессии, в особенности артисты, рано или поздно распадется. Но Снаткина в это не верит. И ее крепкий брак с актером Виктором Васильевым тому доказательно. Пара вместе уже 12 лет.

Примечательно и то, что шоумен познакомился с будущей супругой во время съемок на юмористическом шоу в 2011 году. А сделал предложение всего спустя несколько месяцев.

На извечный вопрос, кто в доме хозяин, Анна отвечает уверено, что мужчина. Однако, по ее мнению, в современном мире лучше, когда между мужем и женой равноправие.

«Я считаю, что, наверное, в современном веке лучше равноправие. Но главной семейства, конечно, всегда остается мужчина. И всегда я подхожу к мужу за советом, всегда советуюсь. И он также может со мной посоветоваться», — ответила Снаткина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова планирует взять паузу в карьере и стать матерью.

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