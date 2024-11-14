«Все-таки это нужно»: Ольга Бузова планирует взять паузу и стать матерью

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 1 065 0

Певица Ольга Бузова планирует в 2025 году выйти замуж и стать мамой

Фото, видео: © РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости/Анатолий Медведь 1

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Тема:
Ольга Бузова

После такого события, она планирует дать большой сольный концерт.

Певица Ольга Бузова планирует познать счастье материнства. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере своего сольного концерта «Под звуки поцелуев» в честь восьмилетия своего творчества.

Бузова заявила, что в грядущем году мечтает родить ребенка и отдохнуть от работы.

«Я рожаю, затем на год возьму небольшую паузу для творчества и побуду хорошей мамой. Все-таки это нужно. Как раз в 2026-м, думаю, будет сольник большой», — заверила артистка.

Поклонники в недоумении — мало того, что они не в курсе, кто избранник певицы, так еще теперь узнают новость о ребенке. Правда это или нет станет известно позднее. Но есть и те, кто рад за певицу, ведь Бузова долгое время мечтала стать матерью и вот ее желание исполнится. Они уверены, что артистка будет прекрасной мамой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети отреагировали на возможный роман Бузовой и Майами. Недавно звезды сняли совместный музыкальный клип на романтичную песню.

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