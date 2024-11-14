«Все-таки это нужно»: Ольга Бузова планирует взять паузу и стать матерью
Певица Ольга Бузова планирует в 2025 году выйти замуж и стать мамой
Фото, видео: © РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости/Анатолий Медведь 1
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После такого события, она планирует дать большой сольный концерт.
Певица Ольга Бузова планирует познать счастье материнства. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере своего сольного концерта «Под звуки поцелуев» в честь восьмилетия своего творчества.
Бузова заявила, что в грядущем году мечтает родить ребенка и отдохнуть от работы.
«Я рожаю, затем на год возьму небольшую паузу для творчества и побуду хорошей мамой. Все-таки это нужно. Как раз в 2026-м, думаю, будет сольник большой», — заверила артистка.
Поклонники в недоумении — мало того, что они не в курсе, кто избранник певицы, так еще теперь узнают новость о ребенке. Правда это или нет станет известно позднее. Но есть и те, кто рад за певицу, ведь Бузова долгое время мечтала стать матерью и вот ее желание исполнится. Они уверены, что артистка будет прекрасной мамой.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети отреагировали на возможный роман Бузовой и Майами. Недавно звезды сняли совместный музыкальный клип на романтичную песню.
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