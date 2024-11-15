Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Димы

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У мальчика ДЦП, он почти не ходит из-за спазма в мышцах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю маленького Димы.

Из-за ДЦП мальчик почти не ходит. Но исправить это может операция стоимостью один миллион 200 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 миллиона 797 тысяч 71 рубль. Большое вам спасибо!

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