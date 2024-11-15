Вероятность есть: в каких числах ноября на Землю обрушатся магнитные бури

Специалисты прогнозируют некоторые «небесные волнения».

Магнитные бури ожидаются 16 и 20 ноября. Об этом пишет издание URA.RU.

При этом, судя по последним данным, возможность возникновения солнечных всплесков равна 10%, а появления сильного магнитного шторма — меньше 1%. Специалисты прогнозируют уровень колебаний в течение дня в районе двух-трех баллов.

Также геомагнитные возмущения ожидаются 20 ноября. Уровень активности будет выше — около четырех баллов, но и тогда магнитосфера Земли не выйдет из состояния покоя.

А вот 8 декабря пройдет уже ощутимая буря. Она достигнет пяти баллов и будет относиться к G1 по шкале активности.

Научное сообщество официально не подтверждает влияние магнитных волнений на состояние человека, но часть специалистов склоняется к тому, что оно существует. Особенно чувствительными считаются метеозависимые и люди с болезнями сердечно-сосудистой системы. Для комфортного существования в период геомагнитных колебаний нужно соблюдать режим сна, следить за рационом, воздержаться от алкоголя и табака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что северное сияние можно было наблюдать в Подмосковье.