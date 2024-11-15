Как 11 сентября: спецслужбы США задержали мужчину, который готовил крупный теракт

В 2001 году трагедия в Нью-Йорке унесла жизни около трех тысяч человек.

В США задержали 28-летнего жителя Техаса Анаса Саида, который собирался совершить в городе Хьюстон теракт «по сценарию событий 11 сентября 2001 года». Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР).

Как сообщает агентство Assosiated Press (AP), мужчина по имени Саид записывал видеоролики с поддержкой действий ИГ*, призывал содействовать боевикам в любой форме и заявлял, что собирается принять участие в террористической атаке, похожей на ту, что была совершена 11 сентября 2001 года.

Также известно, что Саид изучал способы нападения, учился изготавливать взрывчатку и переделывать мобильные телефоны в дистанционные детонаторы. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Мужчина свою вину не признает.

Теракт 11 сентября — воспоминания выживших: ровно 23 года в Нью-Йорке рухнули Башни-близнецы

В Нью-Йорке 23 года назад произошла ужасная трагедия, которая унесла жизни около трех тысяч человек. Террористы Аль-Каиды* захватили четыре пассажирских самолета и отправили лайнеры в сторону густонаселенных городов США.

Первый самолет, Boeing 767, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Спустя 20 минут в Южную башню влетело второе воздушное судно. Два оставшихся самолета упали в других частях Штатов — один на западное крыло Пентагона в Вашингтоне, второй разбился в поле близ Шанксвилла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус».

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.