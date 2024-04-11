ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус»
Reuters: ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус»
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Что конкретно сказал руководитель бюро?
ФБР озабочено возможностью теракта в США, аналогичного произошедшему в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в стенограмме речи директора бюро Кристофера Рэя, с которой он выступит в Конгрессе, пишет Reuters.
«Растущую обеспокоенность вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобно атаке ИГИЛ-Х* (крыло ИГ* — Прим. ред.), которую мы видели в концертном зале в России пару недель назад», — следует из текста.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По некоторым данным, у обвиняемых были связи на территории Незалежной.
Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о следах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», ведущих к спецслужбам Украины.
* — террористическая организация, запрещенная в России.
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