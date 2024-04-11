ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Reuters: ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус»

ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус»

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Что конкретно сказал руководитель бюро?

ФБР озабочено возможностью теракта в США, аналогичного произошедшему в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в стенограмме речи директора бюро Кристофера Рэя, с которой он выступит в Конгрессе, пишет Reuters.

«Растущую обеспокоенность вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобно атаке ИГИЛ-Х* (крыло ИГ* — Прим. ред.), которую мы видели в концертном зале в России пару недель назад», — следует из текста.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По некоторым данным, у обвиняемых были связи на территории Незалежной.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о следах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», ведущих к спецслужбам Украины.

* — террористическая организация, запрещенная в России.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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