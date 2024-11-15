Мэр Москвы рассказал о бесплатном мультиформатном пространстве для молодежи

Бесплатное мультиформатное пространство «Молодежь Москвы» работает уже два года. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Это место, где можно обсудить идеи, сделать качественный контент для блога и провести мероприятие. По просьбе столичной молодежи создали семь площадок. В их числе медиастудия, кулинарная студия, зал для тренировок и танцев, зал для мероприятий», — отметил мэр.

Пространство пользуется большой популярностью — его посетили уже свыше 250 тысяч молодых горожан. Помещение можно забронировать на портале «Молодежь Москвы».